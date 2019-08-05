Упаковки с товаром - изменить русский - на английский

Есть упаковки товаров, в основном это витамины и добавки, на русском языке. Ваша задача - превратить эти надписи на упаковках - на англ язык. + Добавить информацию о составе на упаковку (т.е. открываете товар - смотрите состав - и пишите его на лицевой части упаковки).

Перевод на англ - через Гугл Транслейт.

Работа элементарная.

Примеры упаковок прикрепляю.

Оплата примерно 14 руб за 1 товар.

Присылаю вам 70 товаров - оплата 1000 руб.

Сроки - до 7 дней.