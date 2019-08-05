Упаковки с товаром - изменить русский - на английский

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен33 заявки537 просмотров

Есть упаковки товаров, в основном это витамины и добавки, на русском языке. Ваша задача -  превратить эти надписи на упаковках - на англ язык. + Добавить информацию о составе на упаковку (т.е. открываете товар - смотрите состав - и пишите его на лицевой части упаковки). 

Перевод на англ - через Гугл Транслейт.

Работа элементарная.

Примеры упаковок прикрепляю. 

Оплата примерно 14 руб за 1 товар. 

Присылаю вам 70 товаров - оплата 1000 руб.

Сроки - до 7 дней.  

6 лет назад
allseo
38 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

Retouche
51 год
7 лет в сервисе
Был
2 дня назад
6 лет назад
$16
14 дней
Escrow
Все отлично, еще работаем над проектом.
Рад сотрудничеству с Алексеем. С удовольствием продолжаю работу над его интересным проектом!

Заявки фрилансеров

Retouche
51 год
7 лет в сервисе
Был
2 дня назад
6 лет назад
#1
Обработка фотографий