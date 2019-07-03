Обработка фото для интернет-магазина

Необходимо вырезать фотографии из фона, подкорректировать, выровнять горизонт и пр. Примеры изображений, с которыми придется работать по ссылке: https://fex.net/s/npdt9tl

Также там есть одно уже обработанное фото - это пример результата, который нужен. Всего фотографий несколько сотен, будем делать их постепенно, партиями по 10-20-30шт.

От исполнителей просьба указывать цены за 1 или за 10 фото и сроки. В личку просьба не писать, всю информацию оставляйте в заявке.