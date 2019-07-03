Сделать цифровой портрет по фото 60x80 см.

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт8 заявок538 просмотров

Сделать цифровой портрет (классический) для печати 60x80 см.  

Мужчина стоит на фоне своего дома и машины.  

Фото в архиве. Сделать одного человека, а именно мужчину.

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6 лет назад
Richyrus
36 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

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