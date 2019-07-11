Необходимо обрезать несколько фотографий и разместить их на одном фоне. Ищем грамотного специалиста, готового выполнить работу за час.
Задача: Собрать картинки из яндекс картинок, в 1 финишную - банер.
Задача: Собрать картинки из яндекс картинок, в 1 финишную-банер.
Предоставляю названия семян, подбираете картинки в яндексе и собираете все в 1 банере.
Все банеры однотипные. Пример прикрепляю.
На 1 банер размер примерно 1000 на 1000, - 10-12 сортов овощей, собираете и оформляете в одном стиле.
Всего нужно 5-10 таких банеров. Оплата 40 руб за 1 готовый банер.
На выходе предоставляется финишный банер + все картинки сортов которые представлены на этом банере.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $3Обработка фотографий52 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здраствуйте, нужно обработать две фотографии для памятникаОбработка фотографий30 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день, Необходимо обработать 3 портрета (пример в приложении) - цветокоррекция , ретушь лица и фона (убрать мусор, провода, забор). присылайте примеры Ваших работ .Закрыт6 лет назад
- $15
Существующему боту нужно обновить функционал. Сейчас бот работает так: 1. загружаешь ему фото 2. просит выбрать шаблон (1 или 2) 3. выдаёт готовый результат Нужно добавить шаблон 3, ...Обработка фотографий4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется аккуратно убрать watermark с фото (8 шт).Разрешение/размер не менять, т.к. и так небольшое.В тексте заявки обязательно пишите "хочу пример". Высылаю пример фото -после рассмотрения ставите цену и срок, доп. вопросы Вы можете задать в ...Обработка фотографий53 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $1
ТЗ очень простой Перерисовать картинку и вместо словы Drupaling... написать Разработка сайтов Не бывает хороших языков, бывают хорошие программисты. Копейки в кошелек + отзыв для васЗавершен6 лет назад
Здравствуйте!Для выполнения моего задания необходимо перевести 516 люстр в rgb, сделать цветокоррекцию (убрать зелень с люстры и добавить золото/никель - в зависимости от исходного цвета люстры), наложить на интерьер и вырезать 2 фрагмента, на выходе ...Обработка фотографий23 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день, нужно сжать 9285 изображений с сохранением качества, есть хороший ресурс imagecompressor .com где качетсво не теряется если у вас другие ресурсы с удовольствием и их приму главное чтоб изображения качество не потеряли. Все изображения ...Завершен6 лет назад
дорисовать на фото арте другой мотоцыклОбработка фотографий11 заявокЗакрыт6 лет назад
- $40
Работа с raw-удаления брака, цветокоррекция, кадрирование, перевод в jpeg, ретушь (портретура 50%+удаление дефектов кожи и пластика при необходимости). стоимость указана за 1000 шт.Обработка фотографий26 заявокЗакрыт6 лет назад