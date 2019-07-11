Задача: Собрать картинки из яндекс картинок, в 1 финишную - банер.

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен7 заявок261 просмотр

Задача: Собрать картинки из яндекс картинок, в 1 финишную-банер.

Предоставляю названия семян, подбираете картинки в яндексе и собираете все в 1 банере. 

Все банеры однотипные. Пример прикрепляю. 

На 1 банер размер примерно 1000 на 1000,  - 10-12 сортов овощей, собираете и оформляете в одном стиле.

Всего нужно 5-10 таких банеров. Оплата 40 руб за 1 готовый банер. 

На выходе предоставляется финишный банер + все картинки сортов которые представлены на этом банере. 

6 лет назад
allseo
38 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

Nialla
24 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$6
1 день
Работа выполнена быстро и качественно. Рекомендую
Отличный заказчик. Все понятно, быстрая обратная связь. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Nialla
24 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад