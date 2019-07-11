Задача: Собрать картинки из яндекс картинок, в 1 финишную-банер.

Предоставляю названия семян, подбираете картинки в яндексе и собираете все в 1 банере.

Все банеры однотипные. Пример прикрепляю.

На 1 банер размер примерно 1000 на 1000, - 10-12 сортов овощей, собираете и оформляете в одном стиле.

Всего нужно 5-10 таких банеров. Оплата 40 руб за 1 готовый банер.

На выходе предоставляется финишный банер + все картинки сортов которые представлены на этом банере.