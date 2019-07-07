Убрать водяной знак (watermark) с фото

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт53 заявки1112 просмотров

Требуется аккуратно убрать watermark с фото (8 шт).Разрешение/размер не менять, т.к. и так небольшое.В тексте заявки обязательно пишите "хочу пример". Высылаю пример фото -после рассмотрения ставите цену и срок, доп. вопросы Вы можете задать в личку.  

6 лет назад
pavellopa
Павел 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров