Есть упаковки товаров, в основном это витамины и добавки, на русском языке. Ваша задача - превратить эти надписи на упаковках - на англ язык. + Добавить информацию о составе на упаковку (т.е. открываете товар - ...
Обработка NEF файлов
Добрый день,
Необходимо обработать 3 портрета (пример в приложении) - цветокоррекция , ретушь лица и фона (убрать мусор, провода, забор).
присылайте примеры Ваших работ .
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