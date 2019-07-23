Фотография, обработка

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен36 заявок553 просмотра

Заменить задний фон на нейтральный, цветокоррекцию сделать, приблизив фото к http://prntscr.com/cqfxgq

6 лет назад
iamevgeniy
Евгений 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

cornpott
Евгений 
43 года
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад
$6
1 день
Все ок, насколько это возможно (темная одежда, темные волосы на темном фоне)
Четкая постановка задачи и адекватное принятие готовой работы.

Заявки фрилансеров

cornpott
Евгений 
43 года
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад