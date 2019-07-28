Требуется произвести ретушь (обработку) фотографий бытовой техники для дальнейшего выставления в карточку товара в интернет магазине. Примеры фото до и после в прикреплении.
Вырезать объект
Здравствуйте, мне нужно вырезать объект а именно дракона с солнцем, чтобы не было никакого белого свечения по краям, только дракон в формате png. Напишите свою цену и время работы. Заранее спасибо.
Выбранный исполнитель
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