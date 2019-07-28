Вырезать объект

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Завершен71 заявка694 просмотра

Здравствуйте, мне нужно вырезать объект а именно дракона с солнцем, чтобы не было никакого белого свечения по краям, только дракон в формате png. Напишите свою цену и время работы. Заранее спасибо.

6 лет назад
zvuk331
26 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

StanislavTsabo
Станислав 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$1
1 день
Escrow
Работу выполнил хорошо и прислал её заранее ещё до выбора его исполнителем.
Задача была поставлена четко и ясно. Хороший и честный человек)

Заявки фрилансеров

StanislavTsabo
Станислав 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад