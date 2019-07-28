Designer • Выполню работу без предоплаты, за минимальную цену.
Начинающий дизайнер с небольшим опытом, но огромным желанием выполнять заказы, на которые откликаюсь.
Пунктуальный, готов к критике, компромисам и открыт к диалогу.
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Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
6 лет назад
хороший исполнитель. все четко и быстро - без лишних вопросов.
Ответный отзыв
Чектое ТЗ, без вопросов.
$2
10 баллов
6 лет назад
Спасибо за быстро выполненную работу. Будет нужно обратимся ещё. Рекомендуем!
Ответный отзыв
ТЗ поставлено четко, оплата в срок.
$1
10 баллов
6 лет назад
Работу выполнил хорошо и прислал её заранее ещё до выбора его исполнителем.
Ответный отзыв
Задача была поставлена четко и ясно. Хороший и честный человек)