StanislavTsabo

Станислав StanislavTsabo

 
28 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Designer • Выполню работу без предоплаты, за минимальную цену.

Начинающий дизайнер с небольшим опытом, но огромным желанием выполнять заказы, на которые откликаюсь.

Пунктуальный, готов к критике, компромисам и открыт к диалогу.

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Отзывы заказчиков

bolgarka_ukr
38 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$2
10 баллов
6 лет назад
Написать отзыв об интернет магазине на Hotline.ua
хороший исполнитель. все четко и быстро - без лишних вопросов.
Чектое ТЗ, без вопросов.
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guest_15641496468489
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$2
10 баллов
6 лет назад
Сменить размер макетов для внутренних баннеров
Спасибо за быстро выполненную работу. Будет нужно обратимся ещё. Рекомендуем!
ТЗ поставлено четко, оплата в срок.
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zvuk331
26 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Вырезать объект
Работу выполнил хорошо и прислал её заранее ещё до выбора его исполнителем.
Задача была поставлена четко и ясно. Хороший и честный человек)
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