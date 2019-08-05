Написать отзыв об интернет магазине на Hotline.ua

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен9 заявок218 просмотров

Задача: написать положительный отзыв об интернет магазине на прайс-агрегаторе Hotline.ua от имени покупателя.

Номер заказа, фото чека, либо гарантийки, либо товара (нужно для подтверждения сделки) скину на электронку, или Вайбер.

Текст: положительное описание сотрудничества покупателя с магазином. Объем 100-400 символов. Примеры отзывов можно будет посмотреть на странице магазина на Hotline.

Исполнитель - ТОЛЬКО с Украины (нужен укр. номер телефона для регистрации на Hotline)

Расчет после модерации отзыва (бывает модераторы не пропускают) на банковскую карту. 

Цена - 2$ за отзыв.

6 лет назад
bolgarka_ukr
38 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

StanislavTsabo
Станислав 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$2
1 день
Escrow
хороший исполнитель. все четко и быстро - без лишних вопросов.
Чектое ТЗ, без вопросов.

Заявки фрилансеров

StanislavTsabo
Станислав 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад