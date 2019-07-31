Оставить отзыв

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$3
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Закрыт6 заявок255 просмотров

Нужно написать отзыв о гостинице в Яндекс Отзывах. Для выполнения нужен яндекс аккаунт, но, только, что созданный не подойдет, так как с таких аккаунтов отзывы не принимаются системой. Отзыв нужен небольшой 30-50 слов. Дам фотографии.

6 лет назад
guest_15645888446554
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Petrovaanastasii
Анастасия 
34 года
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
6 лет назад
$30
22 дня

Заявки фрилансеров

Petrovaanastasii
Анастасия 
34 года
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
6 лет назад