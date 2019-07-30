Ищем копирайтера с интересной подачей для сайта салона красоты. Нужно написать текст для 30 страниц. Вот так вот НЕ нравится: Мастера салонов красоты «ХХХ» оказывают высококлассные парикмахерские услуги в городе Санкт-Петербург. ...
СЕО текст на португальском (бразилианском) языке
Нужно написать СЕО текст на португальском (бразилианском) языке на главную страницу сайта 5500 - 8500, есть подробное ТЗ - вышлю исполнителю.
Заявки фрилансеров
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