Требуется написать несколько текстов на английском языке под американскую аудиторию. Важно, чтоб вы в совершенстве владели письменным английским (американским) языком. Тематика - американский шоу биз. Обьем - около 2000-3000 символов.
Нужно сделать копирайтинг для строительной компании на Крите
Наша компания базируется на острове Крит, и занимается строительной отраслью! Нам нужен человек который сможет сделать копирайтинг по многим отраслям касающиеся строийки! Для полного понимания желательно чтоб вы связались с нами.
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