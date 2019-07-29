Заполнение сайта. Тематика - строительная инженерия.

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Закрыт13 заявок158 просмотров

2-3 десятка статей на инженерные темы. Цель - дать общее представление о целевой области и привлечь заказчика. Минимум воды, максимум по делу.

Тематика: отопление, вентиляция, кондиционирование, водоснабжение, пожарные системы.

6 лет назад
axel_kar
Алексей 
40 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров