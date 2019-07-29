Заполнение сайта. Тематика - строительная инженерия.

Задание для копирайтера на тему "отправка формы без перезагрузки страницы" Внимание, выполнение плана и всех пунктов ТЗ обязательно. Просьба отнестись серьёзно, ТЗ ниже не просто так. Цель: написать подробный и понятный гайд-инструкцию о ...