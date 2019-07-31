Написать информационную статью о крановом оборудовании

Работа только для ответственного, аккуратного специалиста с опытом аналогичных работ.

Сайт: https://pmpcs.ru

Текста должны привлекать целевую аудиторию на сайт и с подвигать к запросу или звонку.

1)Написать тексты во всей продукции где табличка с тех.описанием https://prnt.sc/ojfoxk и общую о продукции http://prntscr.com/ojrmbx

Продукция:

Мостовые краны:

http://prntscr.com/ok9qwe

https://pmpcs.ru/production/mostovye-krany/

Козловые краны:

http://prntscr.com/ok9r6g

https://pmpcs.ru/production/kozlovye-krany/

Консольные стационарные краны:

http://prntscr.com/ok9rer

https://pmpcs.ru/production/konsolnye-statsionarnye-krany/

Мобильные передвижные устройства:

http://prntscr.com/ok9rmw

https://pmpcs.ru/production/mobilnye-peredvizhnye-ustroystva/

Крановые эстакады:

http://prntscr.com/ok9rud

https://pmpcs.ru/production/kranovye-estakady/kranovye-estakady-opornykh-i-podvesnykh-kranov/

2)Написать статьи по всем услугам и общую о услугах http://prntscr.com/ojrrk8(пример: https://pmpcs.ru/services/remont-i-tekhnicheskoe-obsluzhivanie/remont-gruzopodemnykh-kranov/)

Услуги:

https://pmpcs.ru/services/

Проектирование:

https://pmpcs.ru/services/proektirovanie/proektirovanie-kranov/

https://pmpcs.ru/services/proektirovanie/proektirovanie-kranovykh-putey/

Модернизация и реконструкция:

https://pmpcs.ru/services/modernizatsiya-i-rekonstruktsiya/modernizatsiya-kranov/

https://pmpcs.ru/services/modernizatsiya-i-rekonstruktsiya/rekonstruktsiya-kranov/

https://pmpcs.ru/services/modernizatsiya-i-rekonstruktsiya/perevod-na-radioupravlenie/

Ремонт и техническое обслуживание:

https://pmpcs.ru/services/remont-i-tekhnicheskoe-obsluzhivanie/remont-podkranovykh-putey/

https://pmpcs.ru/services/remont-i-tekhnicheskoe-obsluzhivanie/tekhnicheskoe-obsluzhivanie-kranov/

Монтаж/демонтаж:

https://pmpcs.ru/services/montazh-demontazh/montazh-kranov/

https://pmpcs.ru/services/montazh-demontazh/demontazh-kranov/

https://pmpcs.ru/services/montazh-demontazh/montazh-podkranovykh-putey/

Прочие услуги:

https://pmpcs.ru/services/prochie-uslugi/ekspertiza-promyshlennoy-bezopasnosti-kranov/

https://pmpcs.ru/services/prochie-uslugi/tekhnicheskoe-diagnostirovanie-kranov/

https://pmpcs.ru/services/prochie-uslugi/tekhnicheskoe-osvidetelstvovanie-kranov/

https://pmpcs.ru/services/prochie-uslugi/planovo-vysotnaya-semka-podkranovykh-putey/

https://pmpcs.ru/services/prochie-uslugi/kompleksnoe-obsledovanie-podkranovykh-putey/

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Нужно сделать работу в срок до 31.07.2019.

Оплата 47 USD = 3 000 руб.

Укажите свою цену, если сможете сделать данную работу дешевле.

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Способы оплаты: внутренний счет Weblancer, WMR, WMZ, QIWI, Яндекс.Деньги, карта Сбербанк, ВТБ.

С исполнителем будет продолжена работа по другим проектам компании.