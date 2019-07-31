1. На сайт-визитку визажиста написать текст для раздела "обо мне" 2. Составить текст в виде 3х пунктов " Почему стоит сотрудничать именно со мной" и расписать их.
Написать информационную статью о крановом оборудовании
Работа только для ответственного, аккуратного специалиста с опытом аналогичных работ.
Сайт: https://pmpcs.ru
Текста должны привлекать целевую аудиторию на сайт и с подвигать к запросу или звонку.
1)Написать тексты во всей продукции где табличка с тех.описанием https://prnt.sc/ojfoxk и общую о продукции http://prntscr.com/ojrmbx
Продукция:
Мостовые краны:
https://pmpcs.ru/production/mostovye-krany/
Козловые краны:
https://pmpcs.ru/production/kozlovye-krany/
Консольные стационарные краны:
https://pmpcs.ru/production/konsolnye-statsionarnye-krany/
Мобильные передвижные устройства:
https://pmpcs.ru/production/mobilnye-peredvizhnye-ustroystva/
Крановые эстакады:
https://pmpcs.ru/production/kranovye-estakady/kranovye-estakady-opornykh-i-podvesnykh-kranov/
2)Написать статьи по всем услугам и общую о услугах http://prntscr.com/ojrrk8(пример: https://pmpcs.ru/services/remont-i-tekhnicheskoe-obsluzhivanie/remont-gruzopodemnykh-kranov/)
Услуги:
Проектирование:
https://pmpcs.ru/services/proektirovanie/proektirovanie-kranov/
https://pmpcs.ru/services/proektirovanie/proektirovanie-kranovykh-putey/
Модернизация и реконструкция:
https://pmpcs.ru/services/modernizatsiya-i-rekonstruktsiya/modernizatsiya-kranov/
https://pmpcs.ru/services/modernizatsiya-i-rekonstruktsiya/rekonstruktsiya-kranov/
https://pmpcs.ru/services/modernizatsiya-i-rekonstruktsiya/perevod-na-radioupravlenie/
Ремонт и техническое обслуживание:
https://pmpcs.ru/services/remont-i-tekhnicheskoe-obsluzhivanie/remont-podkranovykh-putey/
https://pmpcs.ru/services/remont-i-tekhnicheskoe-obsluzhivanie/tekhnicheskoe-obsluzhivanie-kranov/
Монтаж/демонтаж:
https://pmpcs.ru/services/montazh-demontazh/montazh-kranov/
https://pmpcs.ru/services/montazh-demontazh/demontazh-kranov/
https://pmpcs.ru/services/montazh-demontazh/montazh-podkranovykh-putey/
Прочие услуги:
https://pmpcs.ru/services/prochie-uslugi/ekspertiza-promyshlennoy-bezopasnosti-kranov/
https://pmpcs.ru/services/prochie-uslugi/tekhnicheskoe-diagnostirovanie-kranov/
https://pmpcs.ru/services/prochie-uslugi/tekhnicheskoe-osvidetelstvovanie-kranov/
https://pmpcs.ru/services/prochie-uslugi/planovo-vysotnaya-semka-podkranovykh-putey/
https://pmpcs.ru/services/prochie-uslugi/kompleksnoe-obsledovanie-podkranovykh-putey/
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Нужно сделать работу в срок до 31.07.2019.
Оплата 47 USD = 3 000 руб.
Укажите свою цену, если сможете сделать данную работу дешевле.
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Способы оплаты: внутренний счет Weblancer, WMR, WMZ, QIWI, Яндекс.Деньги, карта Сбербанк, ВТБ.
С исполнителем будет продолжена работа по другим проектам компании.
Заявки фрилансеров
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