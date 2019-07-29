Создать уникальное предложение на тему фин рынка

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт5 заявок174 просмотра

Есть несколько примеров предложений для клиентов нашей компании + текст описание нашей компании ( о нас, преимущества и тд ) - нужно создать ( переделать, предложить что-то новое ) уникальное предложение для клиентов, с элементами интриги и такое чтобы вмещало в себя все преимущества и + кампании, кампания - брокер - предоставляет услуги на фин рынке. 

6 лет назад
dyachenkov
Владимир 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Написать отзыв об интернет магазине на Hotline.ua

    $2

    Задача: написать положительный отзыв об интернет магазине на прайс-агрегаторе Hotline.ua от имени покупателя. Номер заказа, фото чека, либо гарантийки, либо товара (нужно для подтверждения сделки) скину на электронку, или Вайбер. Текст: положительное описание сотрудничества ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Копирайтинг на тему арбитража трафика

    Требования к исполнителю:  - Знание ниши партнерского маркетинга или манимейкинга;  - Грамотный русский язык;  Требования к текстам:  - Уникальные;  - Структуированные (маркированные списки, подзаголовки, микроидеи);  - Отсутствие ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Копирайтинг 18000 знаков.

    Нужен копирайтинг примерно 18000 знаков контента на сайте. Тексты должны быть с адекватным форматированием, заголовками, списком и т.д. Написаны на удобно читаемом русском языке. И, само собой, уникальными. Ссылку на сайт ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Написание текста для сайта строительных материалов

    $15

    Нужно написать текст для : Лендинга (продажа строительных лесов и вышек тур) -раздел о компании Основного сайта http://global-trade23.ru/ (строительные материалы, все для монолитного строительства)  - раздел "о компании"  ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Статьи для сайта

    Нужны тексты про услуг аренды спецтехники на эту страницу: https://avtosalyut.ru/  и еще особо для экскаваторов: https://avtosalyut.ru/arenda-spectehniki/arenda-ekskavatora и новости и статьи но профессионально. Компания серьезная.  Вся техника своя. Без посредников работаем. НДС и топливо включаем ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Требуется ответственный и трудолюбивый копирайтер на постоянную работу

    Здравствуйте!  Ищу добросовестного копирайтера на новый сайт. Тематика — маникюр, педикюр, уход за кожей рук. К мужчинам просьба не беспокоить. Будут рассмотрены только женские кандидатуры.  Желательно, чтобы Вы хорошо разбирались в теме. Большим плюсом ...

    Копирайтинг25 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Пачка статей автомобильной тематики по ремонту (POLO)

    $75

    Добрый день. Требуется написание статей о ремонте и диагностике Фольксваген Поло. В проекте 20 статей о ремонте. Примеры: "замена передних амортизаторов Фольксваген Поло (+артикулы и выбор)", "почему Поло дёргается при наборе скорости", ...

    Написание статей
    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Копирайтинг + контент-менеджмент для сайта

    Добрый день! Требуется наполнить сайт крупного проекта контентом, качественно и со смыслом. Оплата по-проектная. Передается объем работ по проекту в виде ТЗ, которое обсуждается совместно (чтобы не переделывать) и определятся стоимость ваших работ. ...

    HTML
    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад