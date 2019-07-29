Создать уникальное предложение на тему фин рынка

Есть несколько примеров предложений для клиентов нашей компании + текст описание нашей компании ( о нас, преимущества и тд ) - нужно создать ( переделать, предложить что-то новое ) уникальное предложение для клиентов, с элементами интриги и такое чтобы вмещало в себя все преимущества и + кампании, кампания - брокер - предоставляет услуги на фин рынке.