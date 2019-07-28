Требуется ответственный и трудолюбивый копирайтер на постоянную работу

Здравствуйте!

Ищу добросовестного копирайтера на новый сайт. Тематика — маникюр, педикюр, уход за кожей рук. К мужчинам просьба не беспокоить. Будут рассмотрены только женские кандидатуры. Желательно, чтобы Вы хорошо разбирались в теме. Большим плюсом будет опыт работы в ногтевом сервисе.

Человек нужен в штат, т. е . на постоянной основе. Копирайтеров, совмещающих работу на различных проектах, а также команды авторов не рассматриваю. Хочу работать с человеком, который пишет сам и в ближайшее время будет писать только для меня.

Своевременная оплата гарантируется. Норма статей — от 15 до 20 в месяц. Примерный объем статей — от 7000 до 15000 знаков без пробелов. Оплата во время испытательного срока — 70 руб. за 1000 збп. Испытательный срок — 1 месяц.

После испытательного срока — от 80 руб./1000 збп плюс премии, плюс доплата за правильную работу с картинками, плюс возможность получения пассивного дохода от прибыли сайта. Детали — в личной переписке. Оплата напрямую будет зависеть от продвижения сайта, которое, в свою очередь, напрямую будет зависеть от качества Вашей работы.

В перспективе возможно подключение к другим моим проектам плюс дополнительный доход от работы контент-менеджером. В общем, будете трудиться добросовестно — без работы не останетесь и Ваш доход будет стабильно расти.

Прежде чем оставить заявку, пожалуйста, ознакомьтесь с моими редакционными стандартами (файл прикреплен). Это поможет нам сэкономить массу времени. Извините, если не отвечу — значит Вы просто не подходите мне для данного проекта.

Успехов!