Сделать наполнения сайта для кадастрового инженера
Требуется ответственный и трудолюбивый копирайтер на постоянную работу
Здравствуйте!
Ищу добросовестного копирайтера на новый сайт. Тематика — маникюр, педикюр, уход за кожей рук. К мужчинам просьба не беспокоить. Будут рассмотрены только женские кандидатуры. Желательно, чтобы Вы хорошо разбирались в теме. Большим плюсом будет опыт работы в ногтевом сервисе.
Человек нужен в штат, т. е . на постоянной основе. Копирайтеров, совмещающих работу на различных проектах, а также команды авторов не рассматриваю. Хочу работать с человеком, который пишет сам и в ближайшее время будет писать только для меня.
Своевременная оплата гарантируется. Норма статей — от 15 до 20 в месяц. Примерный объем статей — от 7000 до 15000 знаков без пробелов. Оплата во время испытательного срока — 70 руб. за 1000 збп. Испытательный срок — 1 месяц.
После испытательного срока — от 80 руб./1000 збп плюс премии, плюс доплата за правильную работу с картинками, плюс возможность получения пассивного дохода от прибыли сайта. Детали — в личной переписке. Оплата напрямую будет зависеть от продвижения сайта, которое, в свою очередь, напрямую будет зависеть от качества Вашей работы.
В перспективе возможно подключение к другим моим проектам плюс дополнительный доход от работы контент-менеджером. В общем, будете трудиться добросовестно — без работы не останетесь и Ваш доход будет стабильно расти.
Прежде чем оставить заявку, пожалуйста, ознакомьтесь с моими редакционными стандартами (файл прикреплен). Это поможет нам сэкономить массу времени. Извините, если не отвечу — значит Вы просто не подходите мне для данного проекта.
Успехов!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $75
Добрый день. Требуется написание статей о ремонте и диагностике Фольксваген Поло. В проекте 20 статей о ремонте. Примеры: "замена передних амортизаторов Фольксваген Поло (+артикулы и выбор)", "почему Поло дёргается при наборе скорости", ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Требуется наполнить сайт крупного проекта контентом, качественно и со смыслом. Оплата по-проектная. Передается объем работ по проекту в виде ТЗ, которое обсуждается совместно (чтобы не переделывать) и определятся стоимость ваших работ. ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно написать 25 текстов на тему хостелов в москве. Тексты все однотипные, но нужна добавочная ценность каждого из них, я дам подробную задачу. 95% уникальность текста, простые ключевики, все обьясню. 1200-1500 симв/каждый текст. Оплата обсуждается. ...Копирайтинг22 заявкиЗакрыт6 лет назад
Для написания качественных статей под серую тематику (игровое казино) требуется опытный копирайтер с опытом работы. Чтобы написать тексты под интернет казино отзывы и они были похожи как реальные отзывы игроков про казино, игровые автоматы и т.д. ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт6 лет назад
На небольшой интернет магазин требуется написать для начала 20/30 статей разного объема но уникальность не менее 95% . Тематика сайта - Лак,грунт, шпаклевка, растворители и пигменты для Автомобилей. Цену вижу ориентир около 35 рублей за ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт6 лет назад
- $1
Написание обзора производителя Новоматик на 2000 символов Очень простое ТЗКопирайтинг7 заявокЗакрыт6 лет назад
Тематика - элитная недвижимость в Москве. Что необходимо: 1. Написание текста в соответсвии со стилем поста 2. Написание слоганов для композиций 3. Придумывать ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт6 лет назад
- $6
1.Статья на тему как проверить бензонасос, давление топлива, неисправности бензонасоса 2.Написать информационную статью для сайта по диагностике двигателей. 3.Количество символов от 10000 без пробелов 4.Желательно подобрать картинки для ориентировки структуры, потом я ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Требования: - Знание ниши интернет-маркетинга и партнерских программ; - Грамотный английский язык (C1, C2) Требования к текстам: - Уникальные; - Отсутствие воды и ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт6 лет назад