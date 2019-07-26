1.Статья на тему как проверить бензонасос, давление топлива, неисправности бензонасоса 2.Написать информационную статью для сайта по диагностике двигателей. 3.Количество символов от 10000 без пробелов 4.Желательно подобрать картинки для ориентировки структуры, потом я ...
Копирайт для постов в Инстаграм
Тематика - элитная недвижимость в Москве.
Что необходимо:
1. Написание текста в соответсвии со стилем поста
2. Написание слоганов для композиций
3. Придумывать идеи для постов
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