5 SEO-статей на тему арбитража трафика

Требования к исполнителю:

- Знание ниши партнерского маркетинга или манимейкинга;

- Грамотный русский язык;

Требования к текстам:

- Уникальные;

- Структуированные (маркированные списки, подзаголовки, микроидеи);

- Отсутствие воды и мусорных сентенций;

- Содержательные;

- Объем – 3-5к символов.

Тематика статей – SEO, CPA, арбитраж, заработок в интернете, партнерские программы. Важно в этом ориентироваться, понимать. Рерайт нам не нужен.

Количество необходимых статей – 5.

Ценник – 130 рублей за 1000 символов.

Темы можете предлагать сами, поскольку креативность – отличное качество. Если их нет, предложу сам.