5 SEO-статей на тему арбитража трафика

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Закрыт2 заявки162 просмотра

Требования к исполнителю:   

- Знание ниши партнерского маркетинга или манимейкинга;   

- Грамотный русский язык;   

Требования к текстам:   

- Уникальные;   

- Структуированные (маркированные списки, подзаголовки, микроидеи); 

- Отсутствие воды и мусорных сентенций;   

- Содержательные;   

- Объем – 3-5к символов.   

Тематика статей – SEO, CPA, арбитраж, заработок в интернете, партнерские программы. Важно в этом ориентироваться, понимать. Рерайт нам не нужен.  

Количество необходимых статей – 5.   

Ценник – 130 рублей за 1000 символов.   

Темы можете предлагать сами, поскольку креативность – отличное качество. Если их нет, предложу сам.

6 лет назад
Desmoond
Влад 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад

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