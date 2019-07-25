Копирайтер текстов покерной тематики

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт15 заявок311 просмотров

Нужен автор на постоянную занятость, который будет заниматься рерайтом текстов про покер с добавлением 1 ключевой фразы в нескольких местах.

Объем работы: 10-15 текстов каждую неделю (3000-3500 знаков каждый).

Оплата: $1,5 за 1000 знаков.  

Требования к кандидатам: 

- Грамотная письменная речь на русском языке.

- Понимание принципов создание SEO-текстов. 

- Быстрота выполнения задач.

- Умение писать структурированные тексты без воды. 

Знание темы, опыт игры в онлайн покер-румах будет плюсом.

Контакты: 

[email protected]

Skype: eva_dtr

6 лет назад
rezan89
Виктор 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад

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