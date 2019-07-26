Создать шаблон для генерации теска

$4
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт9 заявок273 просмотра

Здравствуйте, необходимо создать шаблоны для генерации текста  по типу (Предложение 1|Предложение 1.1|Предложение 1.2) (Предложение 2|Предложение 2.1|Предложение 2.2) Тексты коммерческие на тему продажа светильников, люстр. Шаблонов таких нужно около 40 в каждом шаблоне должно быть 5 предложений и 5 вариантов этого предложения Цена одного шаблона 200 руб. Подробности и пример как это выглядит пришлю в переписке.

Инструкция 

Поддерживаются теги

Используйте для автоподстановки:
  • #NAME# - название элемента или категории
  • #name# - название элемента или категории в нижнем регистре
  • #SECTION# - название родительской категории. Учитывайте, что для верхних разделов этот параметр пуст.
  • #section# - название родительской категории в нижнем регистре
  • #PRICE# - базовая цена товара (только в карточке товара).
  • #SITY# - город посетителя. Определяется по IP.
  • #PROP_ХХХ# - свойство элемента (только в карточке товара), вместо ХХХ подставляйте ID свойства (например #PROP_23#). Вы можете использовать любое количество свойств в тексте. Поддерживаются свойства типа Строка, Число или Список. 

    Чтобы скрыть сопутствующий текст, если свойство не заполненно, выделите его [ ]. Если свойство не указано, весь текст в квадратных скобках будет скрыт.Пример:#NAME# [цвет #PROP_23#,] [ширина #PROP_28# см]Если свойство ID23 не заполненно, выведет Кровать ширина 90 смИндивидуальные шаблоны для разделовЧтобы задать индивидуальный шаблон для товаров определенного раздела необходимо добавить к разделу пользовательское свойство типа Строка, Код поля UF_SEOTEXT, XML_ID UF_SEOTEXT.Рандомизатор текстаИспользуйте конструкцию вида {вариант 1|вариант 2|вариант 3}, чтобы рандомизировать текст. Поддерживаются вложенные конструкции.Если нужно вставить в текст какой-то спецсимвол '{', '}', '|', то его следует экранировать: '\{', '\}', '\|'.Пример:Чтобы купить #NAME# по цене #PRICE# руб {оформите заказ на сайте|позвоните по телефону 555-333-44|пришлите заказ голубиной почтой}.Варианты:

  • Чтобы купить #NAME# по цене #PRICE# руб оформите заказ на сайте.
  • Чтобы купить #NAME# по цене #PRICE# руб позвоните по телефону 555-333-44.
  • Чтобы купить #NAME# по цене #PRICE# руб пришлите заказ голубиной почтой.

    • 6 лет назад
    alex6767
    Алексей 
    44 года
    6 лет в сервисе
    Был
    5 лет назад

    Заявки фрилансеров

    Нет заявок фрилансеров

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