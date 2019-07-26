Уважаемые фрилансеры!помогите нам! Нужно придумать текст для рекламного баннера и что на нем изобразить, все то что я напишу ниже ,необязательно писать там)) просто для вашего представления. Вообще по законам копирайта ,чем меньше текста ...
Создать шаблон для генерации теска
Здравствуйте, необходимо создать шаблоны для генерации текста по типу (Предложение 1|Предложение 1.1|Предложение 1.2) (Предложение 2|Предложение 2.1|Предложение 2.2) Тексты коммерческие на тему продажа светильников, люстр. Шаблонов таких нужно около 40 в каждом шаблоне должно быть 5 предложений и 5 вариантов этого предложения Цена одного шаблона 200 руб. Подробности и пример как это выглядит пришлю в переписке.
Инструкция
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Чтобы скрыть сопутствующий текст, если свойство не заполненно, выделите его [ ]. Если свойство не указано, весь текст в квадратных скобках будет скрыт.Пример:#NAME# [цвет #PROP_23#,] [ширина #PROP_28# см]Если свойство ID23 не заполненно, выведет Кровать ширина 90 смИндивидуальные шаблоны для разделовЧтобы задать индивидуальный шаблон для товаров определенного раздела необходимо добавить к разделу пользовательское свойство типа Строка, Код поля UF_SEOTEXT, XML_ID UF_SEOTEXT.Рандомизатор текстаИспользуйте конструкцию вида {вариант 1|вариант 2|вариант 3}, чтобы рандомизировать текст. Поддерживаются вложенные конструкции.Если нужно вставить в текст какой-то спецсимвол '{', '}', '|', то его следует экранировать: '\{', '\}', '\|'.Пример:Чтобы купить #NAME# по цене #PRICE# руб {оформите заказ на сайте|позвоните по телефону 555-333-44|пришлите заказ голубиной почтой}.Варианты:
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