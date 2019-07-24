Необходимо написание коротких, но лаконичных текстов о дорогих автомобилях для инстаграма. Выберу подрядчика по совсем небольшому тестовому заданию. (2-5 предложений об автомобиле Porsche 991 Carrera 4S (992)) Занимаемся сдачей в аренду автомобилей премиум класса
Текст для баннера на дом
Уважаемые фрилансеры!помогите нам!
Нужно придумать текст для рекламного баннера и что на нем изобразить, все то что я напишу ниже ,необязательно писать там)) просто для вашего представления. Вообще по законам копирайта ,чем меньше текста тем лучше? ,но все же этот баннер из за расположения не пропустит никто. Может вам придёт в голову что то МЕГА креативное или наоборот лаконичная надпись будет лучше всего...... основная концентрация на тексте!!!!
Во вложении фотография рекламного места ( на доме 6×3 метра).
Слева на фото сетевой супермаркет магнит ( конкуренты) .
Мимо баннера идёт оживлённая дорога и многие останавливаясь около этого супермаркета МАГНИТ не знают о существовании нашего супермаркета, кстати всего в нашем городе 6 сетевых супермаркетов( пятёрочки и магниты) и наш.
Цель рекламного текста на этом банере , побудить человека проехать еще 200м вглубь города и прийти в наш супермаркет у которого масса преимуществ. Наша основная целевая аудитория это люди которые выбирают качественные продукты и большой ассортимент, средний класс ,.
Далее о нас:
Наш единственный в городе супермаркет "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ" действительно выигрывает все сетевые супермаркеты ,по очень многим параметрам. Вот основные преимущества, которых нет у других:
- он больше чем другие (незначительно, поэтому акцент на этом не делаем)
-у нас у единственных большая, собственная линия кулинарии(салаты, горячие итд)
- всегда свежее мясо, шашлыки, колбаски собственного производства
- всегда есть горячая выпечка
-всегда работают все 4 кассы
-большая парковка
- огромный ассортимент продуктов ,значительно больше чем у конкурентов
- детские товары( игрушки итд)
- большой ассортимент фруктов овощей ягод
- нет просрочек
Это только часть )))
Если есть вопросы или необходима доп информация,пишите .
Победителя определим коллективно
31 июля в среду в 21:00 по мск. Победииелю и всем желающим скинем фото готового баннера.Если нам очень понравится несколько вариантов то будем обращаться именно к вам за подобными тз и рекомендовать коллегам!!!!
Заявки фрилансеров
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