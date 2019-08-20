Тексты об углематериалах

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен9 заявок188 просмотров

Тексты для сайта: skycarbon.ru

по тексту на каждую тему:

Углеволокно

Кабель из углеродного волокна

Усиление жб конструкций углеволокном

Препреги

Карбоновое волокно

Объем от 3 до 5 тыс. символов.

Уникальность 95% и выше.

Естественное внедрение ключевиков в текст.

Срок: 5 дней на написание + 2 дня на проверку и внесение правок (по необходимости).

Присылайте примеры своих текстов, желательно на схожие тематики.

6 лет назад
AndrienkoMS
Максим 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

NikitaRez
Никита 
22 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$10
5 дней
Escrow
Заказ выполнен в срок, мои пожелания выполнены. Никита умеет писать тексты и работать в этой области, опыт виден сразу. С моей предметной областью знаком не был, но с правками разобрался. Отвечает оперативно.
Приятно было поработать с Максимом. Четкая постановка задачи, гибкие сроки, каждодневная помощь - однозначно рекомендую! БлагоДарю заказчика за сотрудничество! Будем совместно трудиться дальше.

Заявки фрилансеров

NikitaRez
Никита 
22 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад