Здравствуйте! Я ищу человека для разработки 100 ТЗ для информационных статей компьютерной тематики. ТЗ должно включать в себя: - план статьи с подзаголовками уровня Н2 и Н3; - заголовок статьи; ...
Тексты об углематериалах
Тексты для сайта: skycarbon.ru
по тексту на каждую тему:
Углеволокно
Кабель из углеродного волокна
Усиление жб конструкций углеволокном
Препреги
Карбоновое волокно
Объем от 3 до 5 тыс. символов.
Уникальность 95% и выше.
Естественное внедрение ключевиков в текст.
Срок: 5 дней на написание + 2 дня на проверку и внесение правок (по необходимости).
Присылайте примеры своих текстов, желательно на схожие тематики.
Выбранный исполнитель
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