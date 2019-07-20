Написать описание к карточкам товаров

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт14 заявок272 просмотра

Написать описание к карточкам товаров, к каждой картинке 300-400симв ( не к каждому товару, а к каждой картинке товара, к примеру https://berlingerhaus.ru/catalog/nabory_posudy/nabor_posudy_15_predmetov_berlingerhaus_vn_1900_rosegold_noir_metallic_line/  здесь должно быть 12 описаний.)

В день сдавать не меньше 10000симв.

Заявки без цен рассматриваться не будут.

6 лет назад
barscompani
Елена 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров