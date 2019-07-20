Тексты для Инстаграм на тему бьюти, 4 поста

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Закрыт12 заявок349 просмотров

Нужно 4 поста в Инстаграм. 

Темы дам, исходники и откуда брать инфу предоставлю. 

Нужен за сегодняшний вечер до 12 или 1 ночи подготовить 5 текстов до 900-1300 символов. 

Оплата 200 рублей за пост. 

Все на одну тему.

6 лет назад
yandex_bot
Максим 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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