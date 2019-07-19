Здравствуйте, ищу человека, который сможет по ТЗ сделать не просто текст, а шаблон. Суть шаблона в том, чтобы из текста с помощью различных синонимов и формулировок сделать множество разных вариантов. Пример ТЗ покажу ...
Написать текст
ТЗ в прикреплённом файле.
15 руб. за 1000 збп. Если не готовы взяться за такую цену, просьба не писать.
Заявки фрилансеров
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