Необходимо написать обзор каппера. Исключительно для людей, которые понимают в спортивных ставках и букмекерах. У вас должны быть примеры текстов на эту тематику. Оплата 1$ за 1000 знаков, на WNZ. Подробное задание ...
Написать 3 текста
Здравствуйте!
Для сайта банного клуба (элитного) необходимо написать 3 текста.
Темы: польза бани, важность правильного парения, .... не могу придумать - предложите тему =)
Задача - наполнить сайт контентом и релевантным текстом.
Объём 2500-3500/каждый текст
Заявки фрилансеров
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