Написать статью на компьютерную тему со скриншотами

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен7 заявок345 просмотров

Написать подробную статью со скриншотами на тему "Как редактировать pdf файл".

Статья должна быть написана и оформлена в соответствии с инструкцией для авторов (см. вложение).

Для работы потребуется: компьютер с Windows 10 (рус.), MS Word (не ниже 2010).

Объем текста: достаточный для раскрытия темы. Не менее 6000 знаков без пробелов.

Время на работу: 7-10 дней.

ТЗ на статью отправлю через сообщения.

6 лет назад
sortov
Павел 
41 год
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

k_ilya
Илья 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$20
10 дней
Escrow
Отличный исполнитель! Написал большую подробную статью с соблюдением всех требований. Работу выполнил быстро. Правок не потребовалось - всё было сделано лучшим образом. Приятен в общении. Рекомендую!
Отличный работодатель, все внятно объясняет плюс дает подробное ТЗ для работы. Работодателем остался доволен, готов сотрудничать в дальнейшем, и всем рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

k_ilya
Илья 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад

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