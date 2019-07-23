Написать статью на компьютерную тему со скриншотами

Написать подробную статью со скриншотами на тему "Как редактировать pdf файл".

Статья должна быть написана и оформлена в соответствии с инструкцией для авторов (см. вложение).

Для работы потребуется: компьютер с Windows 10 (рус.), MS Word (не ниже 2010).

Объем текста: достаточный для раскрытия темы. Не менее 6000 знаков без пробелов.

Время на работу: 7-10 дней.

ТЗ на статью отправлю через сообщения.