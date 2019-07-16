Копирайтер / креатив для соц сетей

Нужен копирайтер для формирования контент плана на 1 месяц в детский развивающий центр.

Контент план это темы на каждый день.

Заголовок (привлекательный, кликбейт)

Тезисы для текста

Сам текст может писать как наш сотрудник, так и вы.

Рекомендации по визуалу.

Ищу творческого человека, который способен "дать бой" унылым постным текстами под копирку в стиле "дешево качественно результативно гарантия"...

Свежий подход и нестандартные мышление с хорошей оплатой за работу.

Шаблонные неприметные ответы читаю в последнюю очередь.