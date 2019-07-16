Для личного блога ищу автора специалиста любой из областей: - электрика - отопление и др. инженерные сети (водоснабжение, вентиляция, умный дом) - садовый инструмент - электроинструмент - станки - ...
Копирайт, описания для категорий интернет-магазина запчастей быт. тех.
Добрый день!
Ищу копирайтера для написания ~100 (возможно будет больше) описаний категорий интернет-магазина запчастей бытовой техники.
Пример таких страниц: https://elzip.ru/category/stiralnye-mashiny/amortizatory/
Каждое описание будет от 500 до 1500 символов. С небольшим количеством ключевых фраз (1-5 шт.).
Уникальность нужна от 90% по content-watch.ru или etxt.ru
Текст проверять по https://turgenev.ashmanov.com/ , должно быть не более 5 баллов.
Приступить нужно в течение 1-2 дней.
Оплата 70 руб./1000 знаков.
Оставляйте заявки. Спасибо.
Заявки фрилансеров
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