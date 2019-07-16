Копирайт, описания для категорий интернет-магазина запчастей быт. тех.

Добрый день!

Ищу копирайтера для написания ~100 (возможно будет больше) описаний категорий интернет-магазина запчастей бытовой техники.

Пример таких страниц: https://elzip.ru/category/stiralnye-mashiny/amortizatory/

Каждое описание будет от 500 до 1500 символов. С небольшим количеством ключевых фраз (1-5 шт.).

Уникальность нужна от 90% по content-watch.ru или etxt.ru

Текст проверять по https://turgenev.ashmanov.com/ , должно быть не более 5 баллов.

Приступить нужно в течение 1-2 дней.

Оплата 70 руб./1000 знаков.

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