Требуется копирайтер (алмазная резка и т.п.)

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен11 заявок449 просмотров

Требуется качественный копирайтер для написания статей, текстов на сайт тематики алмазная резка, алмазное сверление.

Уникальность текстов 90%.

Тексты должны быть качественные, структурированные и т.п.

Только копирайт, никаких кривых подборов синонимов.

От вас стоимость и желательно примеры работ.

Написание статей
6 лет назад
Jokerik
Олег 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

Zvezdnij-Format
Елена 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
6 часов назад
6 лет назад
$25
3 дня
Тексты подошли без нареканий. Рекомендую.
Все четко, по делу. Оплаты без задержек. Спасибо!

Заявки фрилансеров

Zvezdnij-Format
Елена 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
6 часов назад
6 лет назад
ТОП-5
Копирайтинг