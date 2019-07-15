Требуется толковый структурированный текст для лендинга по товарной группе.
Написание текстов для сайта(разовая работа)
Требуется копирайтер для написания статьи для сайта, объемом 5000 знаков.Я Вам выдам тему, количество знаков, ключи, примерное содержание статьи.В течении 1-2 дней нужно предоставить готовую статью.
Уникальность выше 95% по текст.ру.В текст не требуется что либо вставлять.Оплата 30 рублей за 1000 збп.Нужен ответственный человек, который не пропадает и готов к постояннойработе.
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