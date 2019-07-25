Нужен текст для лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен2 заявки408 просмотров

Требуется толковый структурированный текст для лендинга по товарной группе.

6 лет назад
Nainglia
Ольга 
48 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

AllaIvannikova
Алла 
50 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$9
3 дня
Escrow
Хороший, качественный текст. Рекомендую автора по всем параметрам.
Ольга — профессионал своего дела. Сотрудничеством очень довольна. Коммуникация на высоте. С удовольствием буду работать дальше.

Заявки фрилансеров

AllaIvannikova
Алла 
50 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад

  • Похожие заказы

  • Написать подробно доходчиво как создать легальный цифровой фин-актив

    $20

    В РФ по закону "о цифровых финансовых активах". Оплата 200 BCR (RUR) за 1000 ЗБП. Оплата через BarterCoin  только, оттуда выводите почти в любую систему. Смотрите систему, жалобы на нее не ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать статью

    Необходимо написать статью на 5000-9000 знаков. Оплата 40р за 1тыс знаков без пробелов. Я высылаю вам тему, план, список ссылок на которые нужно опираться и небольшой список слов,  которые должны присутствовать в статье. От вас ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать статью про возможности Paint

    Здравствуйте. Нужно написать статью для блога про возможности программы Paint. Статья должно быть живой, как рассказ близкому другу, с вопросами и советами. В статье необходимо использовать ключевые слова и ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Написать статью в СМИ

    Необходимо написать статью в газету порядка 5 000-6000 тысячи слов. Со слов очевидца. Рассказать историю. При отклике пожалуйста прикрепляйте ваше портфолио с аналогичными статьями и сумму за 1000 знаков с пробелами

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Копирайтер

    Написание текстов на веб сайт. Описание каждого товара. Текст уникальный. Около 40 текстов по. Длина текста оговаривается. Суть. СЕО Woolestonia.com

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • 8 произвольных вакансий для раздела Java

    Необходимо написать 8 произвольных вакансий для раздела Java (4 на русском и 4 на украинском языке). Название всех вакансий должны отличаться. Текст вакансии должен быть логичный и правдоподобный. Допустим копирайт и рерайт. Уникальность текста не должна ...

    Java
    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать статью.

    Нужен грамотный исполнитель для написания большой статьи на строительную тематику с соблюдением всех правил написания текстов.Статья от 70000 тысяч символов, с разделением на обзацы и подзаголовки.

    Написание статей
    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать текст для лендинга и сделать прототип

    Сделать прототиплендинга битрикс разработчика-фрилансера и написать текст для блоков. Текст уникальность проверяться не будет. Главное, чтобы цеплял и был убедительным. Укажите бюджет в отклике.

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад