Сделать прототиплендинга битрикс разработчика-фрилансера и написать текст для блоков. Текст уникальность проверяться не будет. Главное, чтобы цеплял и был убедительным. Укажите бюджет в отклике.
Разработать копирайтинг для лендинга
Есть текст презентации по оздоровительному средству, нужно переработать презентацию и сделать копирайтинг для лендинга на 6-7 экранов.
Заявки фрилансеров
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