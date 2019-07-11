Нужен копирайтер

На постоянную занятость приглашаю опытных копирайтеров, которые работали с новостной тематикой. Пожалуйста, напишите, с какими сайтами вы работаете или работали, с какими источниками информации. Дайте ссылки на 1-2 ваши новостные статьи. Укажите, сколько времени ...