ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: Написание текстов (Копирайт/Рерайт) согласно ТЗ. Работа на Wordpress. 1) Расценки за работу Копирайтер 50 руб/1000 знаков. (Поиском текстов занимаетесь Вы самостоятельно из мин. 3 источников). В дальнейшем возможно ...
Нужен копирайтер
Магазин купальников
Задача: писать продающее описание моделей купальников,которое будет закреплено в пост с товаром.
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