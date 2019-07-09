Написать про алюминий

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Закрыт18 заявок457 просмотров

У вас быть должен быть опыт написания на данную тематику или схожую. Присылайте примеры работ. 

Нужно 7 обширных грамотных статей со следующими ключевиков:

декоративный алюминий

монтаж алюминиевых фасадов

фасадные ламели

алюминиевые панели с перфорацией

просечно-вытяжная алюминиевая сетка

декоративная алюминиевая сетка

негорючие фасадные панели

6 лет назад
Ruslan203
Руслан 
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров