Подготовка статьи для юриста на тему "Кредитование агробизнеса". Объем материала - до 25000 знаков с пробелами, русский язык.
Описания для карточек магазина бытовой техники
Требуется написать описания для карточек магазина бытовой техники.
Размер описания 800-1000 символов.
Писать и размещать на сайте.
Стоимость 1 карточки - 2$.
Выбранный исполнитель
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