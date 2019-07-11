Описания для карточек магазина бытовой техники

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен21 заявка350 просмотров

Требуется написать описания для карточек магазина бытовой техники.

Размер описания 800-1000 символов. 

Писать и размещать на сайте. 

Стоимость 1 карточки - 2$.

6 лет назад
vika_0909
Виктория 
42 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Anka_Georgiewna
Анна 
43 года
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад
$4
5 дней
Отличное сотрудничество, понимание с полуслова, открытость, соблюдение сроков, профессионализм! Рекомендую и продолжаем сотрудничество!
Интересная задача, вежливый и адекватный заказчик, достойная и своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству и буду рада новым заказам!

Заявки фрилансеров

Anka_Georgiewna
Анна 
43 года
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад