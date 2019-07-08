Срочно нужен копирайтер

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Завершен4 заявки220 просмотров

Нужен копирайтер для написания эмоционального текста. Всего 10 текстов по 300-500 знаков, написать до 24:00 сегодня. Оплата 70р/1000 знаков.

6 лет назад
spirinairina
55 лет
11 лет в сервисе
Была
24 минуты назад

Выбранный исполнитель

Lorix007
28 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
42 отзыва(-1)
6 лет назад
$6
1 день
Escrow
Анастасия очень быстро поняла, что нужно сделать. Раньше срока выполнила задание на отлично. Рекомендую всем.
Очень довольна сотрудничеством! Все как договаривались + оплата в срок. Спасибо!

Заявки фрилансеров

Lorix007
28 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
42 отзыва(-1)
6 лет назад