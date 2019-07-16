Тексты ревью на английском

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Завершен2 заявки198 просмотров

Необходимы тексты ревью на английском под Амазон - 6 текстов.

Прошу указывать стоимость за 1к знаков без пробелов.

Спасибо!

6 лет назад
vycheslavua
Вячеслав 
31 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

helga_1985
39 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
6 лет назад
$63
8 дней
Escrow
Как всегда - супер! Спасибо!
В очередной раз довольна сотрудничеством! Обращайтесь в любое время!

Заявки фрилансеров

helga_1985
39 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
6 лет назад