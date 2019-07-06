Нужен автор для текстов на тему - криптовалют

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Закрыт5 заявок190 просмотров

Нужен автор, который хорошо разбирается в теме криптовалют и умеет писать хорошие обзоры монет и другие подобные задания. Пишите свои предложения и скидывайте примеры работ. Более детальное ТЗ скину уже после выбора автора. Цена за 1 000 знаков 80 рублей, по более высоким ставкам просьба не беспокоить. 

6 лет назад
dimapl
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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