Нужен автор для текстов на тему - криптовалют

Нужен автор, который хорошо разбирается в теме криптовалют и умеет писать хорошие обзоры монет и другие подобные задания. Пишите свои предложения и скидывайте примеры работ. Более детальное ТЗ скину уже после выбора автора. Цена за 1 000 знаков 80 рублей, по более высоким ставкам просьба не беспокоить.