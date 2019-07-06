Работающему проекту требуется копирайтер. Необходимо писать статьи на тему маркетинга, наружной рекламы, и всего что с этим связано. От 20-40р за 1000 символов, по факту за результат. Рассматривается продолжительное сотрудничество! Приветствуются умения писать ...
SEO тексты для школы мозаики
Тексты для различных страниц включая страницы мастер-классов и курсов по мозаике от 500 слов на страницу примерно 30 страниц
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