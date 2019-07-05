SEO-статьи на сайт детской одежды

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт22 заявки293 просмотра

Здравствуйте. Ищу копирайтера для написания SEO-статей на сайт.

Тематика: детская одежда. 

Размер текста 3000 сбп.

Оплата 40грн/1000сбп. Работа постоянная, статей будет много, с частотой 2-4 текста в неделю.

К каждому тексту дана тема и LSI фразы, которые обязательно нужно использовать.

Детальное ТЗ с темами, фразами и крайним сроком написания статьи буду отправлять на почту в формате гугл-документа в начале каждой недели или раз на месяц, как Вам будет удобнее.

Написание статей
6 лет назад
YaroslavaAn
Ярослава 
30 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Написать 6 небольших текстов о Петергофе для тур.сайта

    Необходимо написать 6 небольших текстов о Петергофе: 2. Как доехать до Петергофа из Санкт-Петербурга и обратно? 3. Прогулка по Нижнему парку Петергофа поздней осенью 4. Стоит ли ехать в Петергоф после выключения ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Писать тексты для сайта (фармацевтика)

    Здравствуйте! Нужно писать тексты на медицинскую тематику (лекарства/препараты). Требуется человек, имеющий опыт в этой сфере. Т.З. (пример): Текст длиной примерно в 4000-5000 символов с четким соотношением ключевых слов (в процентах) ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написание теста

    Составить тест из 100 вопросов из исходного текста с четырьмя вариантами ответов правильный только 1.  В заданном вопросе не должен быть ответ на другой вопрос. правильный ответ пометить курсивом

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Подготовка и постинг комментариев

    Нужно проставить 100 комментариев на сайтах (инфо-сайты, блоги, форумы) по предоставленному списку. Тексты комментариев нужно готовить самостоятельно, отталкиваясь от контента страницы. Основная задача, чтобы в комментарии осталась ссылка на требуемый сайт (не была удалена при ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать отзывы

    Мне нужны отзывы на сайтах авито, тиу. Хотелось бы с интервалом времени.  Направление продаж - электро и КИПИА оборудование

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Статьи на тему интернет-маркетинга

    Требуется автор с опытом написания статей на тему интернет-маркетинга (smm, лендинги, контекстная реклама и т.д.). Просьба откликаться только авторов с опытом подобной работы. В заявке указывайте цены и ссылки на свои статьи.

    Написание статей
    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад