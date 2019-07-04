Чтобы работадатели закупали ноуты типа таких Делее настраивался EasyWork24 (про это можно не писать особо, есть много статей), но нужно чтобы система раз в 1 минуту делала скрин и отправляла его куда-то в систему, ...
Написание SEO текстов на туристический сайт (на категорию)
Необходим человек, который сможет написать интересные и информативные тексты не упустив при этом поисковую оптимизацию.
Объем работ стабильный: 10-40 текстов ежемесячно.
Заявки фрилансеров
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