Требуется постоянное пополнение уникальными материалами информационного портала. Подробности в ЛС.
Написать статью о том как развернуть систему контроля под Ubuntu 18.04
Чтобы работадатели закупали ноуты типа таких
Делее настраивался EasyWork24 (про это можно не писать особо, есть много статей), но нужно чтобы система раз в 1 минуту делала скрин и отправляла его куда-то в систему, и передавала видео в вебки на сайт по RTSP.
Написать статью как этого всего добиться под убунту.
Работать буду с тем кто предложит минимальную цену.
Заявки фрилансеров
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