Написать статью о том как развернуть систему контроля под Ubuntu 18.04

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Закрыт2 заявки357 просмотров

Чтобы работадатели закупали ноуты типа таких

Делее настраивался EasyWork24 (про это можно не писать особо, есть много статей), но нужно чтобы система раз в 1 минуту делала скрин и отправляла его куда-то в систему, и передавала видео в вебки на сайт по RTSP.

Написать статью как этого всего добиться под убунту.

Работать буду с тем кто предложит минимальную цену.

Ubuntu
5 лет назад
MediaNSD
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
154 отзыва(-7)

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