Требуется написать тексты на сайт

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт26 заявок357 просмотров

Здравствуйте!

Завершается разработка нового сайта для сайта салона красоты. И необходимо написать тексты по сайту: заголовки и подзаголовки к страницам, тексты на формах захвата телефоны и эл. адреса, небольшие описания определенных блоков.

Нужен копирайтер, который владеет техникой написания продающих текстов, понимает азы маркетинга, писал тексты для лендингов.

Общий объем 10 - 20 тыс. знаков, примерно. Цена обсуждается.

P/S Если готовы взяться за данную работу, напишите, вышлю ТЗ с иллюстрациями (куда и что нужно написать).

6 лет назад
Ilya_78
Илья 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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