Требуется написать тексты на сайт

Здравствуйте!

Завершается разработка нового сайта для сайта салона красоты. И необходимо написать тексты по сайту: заголовки и подзаголовки к страницам, тексты на формах захвата телефоны и эл. адреса, небольшие описания определенных блоков.

Нужен копирайтер, который владеет техникой написания продающих текстов, понимает азы маркетинга, писал тексты для лендингов.

Общий объем 10 - 20 тыс. знаков, примерно. Цена обсуждается.

P/S Если готовы взяться за данную работу, напишите, вышлю ТЗ с иллюстрациями (куда и что нужно написать).