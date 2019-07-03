Требуется автор для создания/рерайтинга статей из русских и английских блогов. Общий объем 150-200.000 знаков или больше. Оплата 40/1000. Тема: Музыка, Рэп, Хип-Хоп, Деньги. Примеры работ приветствую! Вадим
Требуется написать тексты на сайт
Здравствуйте!
Завершается разработка нового сайта для сайта салона красоты. И необходимо написать тексты по сайту: заголовки и подзаголовки к страницам, тексты на формах захвата телефоны и эл. адреса, небольшие описания определенных блоков.
Нужен копирайтер, который владеет техникой написания продающих текстов, понимает азы маркетинга, писал тексты для лендингов.
Общий объем 10 - 20 тыс. знаков, примерно. Цена обсуждается.
P/S Если готовы взяться за данную работу, напишите, вышлю ТЗ с иллюстрациями (куда и что нужно написать).
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