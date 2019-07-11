Написание технической статьи для сайта

Нужна техническая статья для сайта, 2500 знаков, 1страница А4.

Тема: как шпаклевать стены финишной шпаклевкой?

Задача – описать технологию, основные этапы, на что обратить внимание, виды гипсовых шпаклевок сухие, готовые, – внедрить наши продукты - Плато финиш, сатен, суперфиниш, нида гладки, нида про ЦА– штукатуры и DIY

Пишемстатью на сайт – текст уникальный. Можно брать исходный материал из каталога (предоставим), а также ориентироваться на сценарий ролика(предоставим).

Ждем заявки, опыт и стоимость.