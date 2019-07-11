О нашем проекте Team2.travel – это сервис по поиску попутчиков в путешествия и сбору туристических групп. На проекте есть раздел "Турчтиво", где мы публикуем статьи, интересные нашей аудитории. ...
Написание технической статьи для сайта
Нужна техническая статья для сайта, 2500 знаков, 1страница А4.
Тема: как шпаклевать стены финишной шпаклевкой?
Задача – описать технологию, основные этапы, на что обратить внимание, виды гипсовых шпаклевок сухие, готовые, – внедрить наши продукты - Плато финиш, сатен, суперфиниш, нида гладки, нида про ЦА– штукатуры и DIY
Пишемстатью на сайт – текст уникальный. Можно брать исходный материал из каталога (предоставим), а также ориентироваться на сценарий ролика(предоставим).
Ждем заявки, опыт и стоимость.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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