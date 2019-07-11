Написание технической статьи для сайта

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Завершен12 заявок264 просмотра

Нужна техническая статья для сайта, 2500 знаков, 1страница А4.

Тема: как шпаклевать стены финишной шпаклевкой?

 

Задача – описать технологию, основные этапы, на что обратить внимание, виды гипсовых шпаклевок сухие, готовые, – внедрить наши продукты - Плато финиш, сатен, суперфиниш, нида гладки, нида про ЦА– штукатуры и DIY

 

Пишемстатью на сайт – текст уникальный. Можно брать исходный материал из каталога (предоставим), а также ориентироваться на сценарий ролика(предоставим).

Ждем заявки, опыт и стоимость.

Написание статей
6 лет назад
libertyinua
Николай 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

kat_happiness
Екатерина 
31 год
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад
$10
5 дней
Escrow
Все замечательно, спасибо Кате! Рекомендую
Четкая задача, быстрая оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

kat_happiness
Екатерина 
31 год
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад