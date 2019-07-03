Копирайтер для написания новостей

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Закрыт5 заявок250 просмотров

Нужен грамотный копирайтер для написания 5 новостей для сайта https://militaryarms.ru и 5 для https://comp-pro.ru

Оплата — 50 р. за 1000 збп. на WMR, Киви, ЯД или карту Сбербанка.

Объем — до 2000 збп.

6 лет назад
val9670
63 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров