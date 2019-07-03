Необходимо написать статьи на сайт о паразитах. Требования к автору: медицинское образование (инфекционист, паразитолог или гастроэнтеролог) Оплата — 100 руб./1000 сим.
Копирайтер для написания новостей
Нужен грамотный копирайтер для написания 5 новостей для сайта https://militaryarms.ru и 5 для https://comp-pro.ru
Оплата — 50 р. за 1000 збп. на WMR, Киви, ЯД или карту Сбербанка.
Объем — до 2000 збп.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг20 заявокЗакрыт6 лет назад
- $1
Необходимо написать статью на тему: "Интернет-маркетолог". Количество знаков 1500-2000. Уникальность по текст.ру 100%. По глав.ред. не ниже 8 баллов. Статья должна быть интересной и информативной!Копирайтинг11 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Необходимо написать 5 статей объемом 3000-6000 знаков без пробелов на тему "Мобильный оператор", статьи про тарифы и услуги одного из крупнейших операторов в РФ. Для написания текстов я ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт6 лет назад
- $1
Привет. Нужно написать интересную, информативную статью на блог. ТЗ во вложении.Копирайтинг6 заявокЗакрыт6 лет назад
Ищу копирайтера для написание статей на канал Яндекс.Дзен. Канал про Российский Инстаграм. Даю подробное ТЗ и список ключевых фраз, которые надо включить в текст. Статья около 2500 символов + фото/картинки.Завершен6 лет назад
Детальное описание в л.с.Завершен6 лет назад
Требуется ТЗмейкер для создания 10 технических заданий на тексты. Семантика есть, план статей составляет другой человек. Задача: - прописать мета-теги (тайтл, h1), - посчитать объем текста по 3-м ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужно написание нескольких историй на 5000 знаков. Тема - как мы заказывали шторы. как мы искали и нашли компанию, согласовывали дизайн в гостиную, спальню, детскую, кабинет, кухню, ванную, террасу, зимний сад, выбирали ткани, ...Завершен6 лет назад
- $1
Привет. Нужно написать интересную, информативную статью на блог. ТЗ во вложении.Копирайтинг12 заявокЗакрыт6 лет назад
Написать около 10 статей по ремонту бытовой техники. Требования: 1. Знание тематики 2. Грамотный русский язык, общительность, креативность От вас: - примеры работ по данной теме ...Завершен6 лет назад