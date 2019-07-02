Написать 5 статей на тему "Мобильные операторы"

Здравствуйте!

Необходимо написать 5 статей объемом 3000-6000 знаков без пробелов на тему "Мобильный оператор", статьи про тарифы и услуги одного из крупнейших операторов в РФ.

Для написания текстов я предоставляю ТЗ с требованиями и ключевыми словами (пример ТЗ в прикрепленном файле). Требуемая уникальность по text.ru - 90%+.

Срок: 1-2 дня.

Оплата: предлагайте свои тарифы за 1К знаков б.п. и срок, за который предполагаете выполнить задание.