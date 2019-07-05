10 текстов по ремонту бытовой техники

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Завершен3 заявки230 просмотров

Написать около 10 статей по ремонту бытовой техники.

Требования: 

1. Знание тематики 

2. Грамотный русский язык, общительность, креативность 

От вас: 

- примеры работ по данной теме

Оплата Webmoney WMR, 80 рублей за 1000 символов без пробелов. 

Тем у кого нет опыта написания статей по этой теме, и у кого нет отзывов – просьба не беспокоить!

Написание статей
6 лет назад
den3000
Борис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
9 дней назад

Выбранный исполнитель

morsi
45 лет
19 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
6 лет назад
$20
5 дней
Тексты на хорошем уровне. Продолжаем сотрудничество.
Четкое поставление задачи, своевременная оплата, постоянная связь. С заказчиком приятно сотрудничать, рекомендую!

Заявки фрилансеров

morsi
45 лет
19 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
6 лет назад