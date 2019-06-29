Требуется копирайтер/рерайтер для написания статей с уникальностью от 90% (по text.ru) на информационный сайт (тематика - финансы). Для каждой статьи высылается тематическое задание, в котором указано количество символов, перечень ключевых слов для употребления ...
Оставить отзывы на картах
написать положительные осмысленные отзывы о фирме. живые, не новые аккаунты из москвы
200р за отзыв
нужно написать около 20 шт
Выбранный исполнитель
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